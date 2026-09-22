За словами представника Кремля, Путін нібито завжди виступав за "мир назавжди", а не за будь-які паузи у бойових діях.

"Путін і російська сторона завжди заявляли, що ми виступаємо за міцний мир, мир назавжди, а не за перемир’я, яке, по суті, нічого не дасть", - зазначив він.

Речник російського диктатора також заявив, що українська сторона чудово знає умови для завершення конфлікту.

За його словами, у Києві нібито розуміють, які саме рішення та відповідальність необхідні для виходу на шлях до "сталого миру".

Нагадаємо, нещодавно Пєсков заявив, що Кремль розраховує на проведення нової тристоронньої зустрічі за участю України та США. За його словами, можливість таких переговорів уже обговорювалася з американськими представниками.

Крім того, глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва побачила "позитивний сигнал" у підході США до мирного процесу. За його словами, Кремлю сподобалося, що Вашингтон "враховує реалії на землі".