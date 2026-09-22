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У Путіна заявили про відмову від тимчасового перемир'я з Україною

13:33 22.09.2026 Вт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Дмитро Пєсков, речник російського диктатора (Getty Images)

Російська сторона нібито зацікавлена у досягненні "тривалого миру" в Україні, а не у тимчасовому припиненні вогню, яке "нічого не дасть".

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

За словами представника Кремля, Путін нібито завжди виступав за "мир назавжди", а не за будь-які паузи у бойових діях.

"Путін і російська сторона завжди заявляли, що ми виступаємо за міцний мир, мир назавжди, а не за перемир’я, яке, по суті, нічого не дасть", - зазначив він.

Речник російського диктатора також заявив, що українська сторона чудово знає умови для завершення конфлікту.

За його словами, у Києві нібито розуміють, які саме рішення та відповідальність необхідні для виходу на шлях до "сталого миру".

Нагадаємо, нещодавно Пєсков заявив, що Кремль розраховує на проведення нової тристоронньої зустрічі за участю України та США. За його словами, можливість таких переговорів уже обговорювалася з американськими представниками.

Крім того, глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва побачила "позитивний сигнал" у підході США до мирного процесу. За його словами, Кремлю сподобалося, що Вашингтон "враховує реалії на землі".

Зазначимо, Лавров також заявив про готовність РФ до нового раунду переговорів щодо України. Він додав, що Москві "є що сказати" і що Росія нібито ніколи не відмовлялася від діалогу.

РБК-Україна також писало, що Пєсков заявляв про готовність Москви повернутися до консультацій у тристоронньому форматі. Водночас він додав, що наразі жодного прогресу в цьому немає.

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Російська ФедераціяПєсковВійна в Україні