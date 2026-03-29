У Путина заявили об "интересных" предложениях США по Украине

"США высказали ряд достаточно интересных, я бы сказал, полезных соображений и предложений", - заявил помощник Путина по вопросам внешней политики.

При этом он добавил, что пока эти предложения не осуществляются. Помимо этого Ушаков говорит, что США под силу "нажать" на Киев.

"Американцы вполне могли бы, так сказать, реально вот нажать и повлиять на Киев", - сказал он.

США требуют вывести ВСУ из Донбасса

Напомним, на днях президент Владимир Зеленский публично заявил, что США поставили Украине условие. По его словам, доя получения гарантий безопасности Вашингтон требует вывести ВСУ из Донбасса.