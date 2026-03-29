У Путіна заявили про "цікаві" пропозиції США щодо України

"США висловили низку досить цікавих, я б сказав, корисних міркувань і пропозицій", - заявив помічник Путіна з питань зовнішньої політики.

Водночас він додав, що поки ці пропозиції не здійснюються. Крім цього, Ушаков каже, що США під силу "натиснути" на Київ.

"Американці цілком могли б, так би мовити, реально ось натиснути і вплинути на Київ", - сказав він.

США вимагають вивести ЗСУ з Донбасу

Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський публічно заявив, що США поставили Україні умову. За його словами, для отримання гарантій безпеки Вашингтон вимагає вивести ЗСУ з Донбасу.