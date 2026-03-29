У Путіна заявили про "цікаві" пропозиції США щодо України

Помічник глави Кремля Юрій Ушаков стверджує, що США зробили Москві низку "цікавих" пропозицій щодо закінчення війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
"США висловили низку досить цікавих, я б сказав, корисних міркувань і пропозицій", - заявив помічник Путіна з питань зовнішньої політики.
Водночас він додав, що поки ці пропозиції не здійснюються. Крім цього, Ушаков каже, що США під силу "натиснути" на Київ.
"Американці цілком могли б, так би мовити, реально ось натиснути і вплинути на Київ", - сказав він.
Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський публічно заявив, що США поставили Україні умову. За його словами, для отримання гарантій безпеки Вашингтон вимагає вивести ЗСУ з Донбасу.
Глава держави наголосив, що цей крок поставив під загрозу як безпеку України, так і Європи, оскільки це призведе до передачі окупантам сильних оборонних позицій у регіоні.
Після цього держсекретар США Марко Рубіо назвав "брехнею" слова Зеленського про те, що Вашингтон пропонує гарантії безпеки в обмін на вихід ЗСУ з Донбасу. За його версією, йшлося про те, що гарантії безпеки не набудуть чинності доти, доки не закінчиться війна.
Варто додати, що вчора під час спілкування з пресою Зеленський знову повторив ту саму тезу, описану вище. При цьому він додав, що "більшу частину айсберга не видно", підкресливши, що він показав лише меншу частину.