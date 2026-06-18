У Путина заявили о "накачивании Трампа вредными идеями" на саммите G7

Саммит G7

Напомним, 16 июня президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании G7, на котором также присутствовал президент США Дональд Трамп.

После этой встречи страны G7 опубликовали совместное заявление, в котором говорилось, что они достигли согласия по ряду вопросов, связанных с Украиной.

В частности, стороны договорились об увеличении поставок Украине средств ПВО, дополнительных зенитных систем и ракет-перехватчиков.

Вечером 15 июня лидеры G7 собрались на ужин и вместе убеждали Трампа, что Россия теряет позиции на фронте, а Украина побеждает.

Главный посыл заключался в том, что "раненая" Москва действует из отчаяния.

Кроме того, Зеленский лично показал президенту США фотографии поврежденного Успенского собора после удара России, и они произвели на него сильное впечатление.

На следующий день Трамп решительно поддержал Украину в совместной декларации G7.

Он также похвалил Украину за успехи в войне с Россией.

Кроме того, СМИ сообщили, чтоТрамп планирует обратиться к американским оборонным компаниям с просьбой производить оружие по лицензии в Европе и Украине.