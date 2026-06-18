У Путіна заявили про "накачування Трампа шкідливими ідеями" на саміті G7

Саміт G7

Нагадаємо, 16 червня президент України Володимир Зеленський взяв участь у засіданні G7, на якому також був присутній президент США Дональд Трамп.

Після цієї зустрічі країни G7 опублікували спільну заяву, в якій йшлося про те, що вони досягли згоди щодо низки питань, пов’язаних з Україною.

Зокрема, сторони домовилися про збільшення поставок Україні засобів ППО, додаткових зенітних систем та ракет-перехоплювачів.

Ввечері 15 червня лідери G7 зібралися на вечерю і разом переконували Трампа, що Росія втрачає позиції на фронті, а Україна перемагає.

Головний меседж полягав у тому, що "поранена" Москва діє з відчаю.

Окрім того, Зеленський особисто показав президенту США фото пошкодженого Успенского собору після удару Росії і вони його вразили.

Наступного дня Трамп рішуче підтримав Україну у спільній декларації G7.

Він також похвалив Україну за успіхи у війні з Росією.

Окрім того, ЗМІ повідомили, що Трамп планує звернутися до американських оборонних компаній із проханням виробляти зброю за ліцензією в Європі та Україні.