У Путина заявили о готовности встретиться с Зеленским, но есть условие

Он подчеркнул, что главным является то, чтобы встреча лидеров двух стран была результативной.

"Главное - цель встречи. Главное, чтобы было для чего встречаться, и главное, чтобы встреча была результативной, а она может быть только для того, чтобы финализировать договоренности", - заявил Песков.

Напомним, глава МИД Андрей Сибига заявил, что Зеленский готов встретиться с российским диктатором, если участие в переговорах также будут принимать президенты США Дональд Трамп и Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее украинский президент говорил, что во время предстоящих переговоров необходимо договориться о встрече на уровне лидеров, поскольку именно в таком формате можно прийти к решению по вопросу территорий.

Недавно вице-президент США Джей Ди Вэнс, комментируя переговорный процесс по урегулированию войны в Украине, поставил под сомнение целесообразность спора за "несколько квадратных километров".