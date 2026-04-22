RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

У Путина заявили о готовности встретиться с Зеленским, но есть условие

21:54 22.04.2026 Ср
2 мин
Песков назвал главную цель встречи
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Дмитрий Песков, спикер российского диктатора (Getty Images)

Российский диктатор Владимир Путин готов к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, но только для окончательного согласования договоренностей.

Как сообщает РБК-Украина, об этом пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков заявил изданию "Вести".

Читайте также: Эрдоган предложил Путину встретиться с Зеленским в Турции

Он подчеркнул, что главным является то, чтобы встреча лидеров двух стран была результативной.

"Главное - цель встречи. Главное, чтобы было для чего встречаться, и главное, чтобы встреча была результативной, а она может быть только для того, чтобы финализировать договоренности", - заявил Песков.

Напомним, глава МИД Андрей Сибига заявил, что Зеленский готов встретиться с российским диктатором, если участие в переговорах также будут принимать президенты США Дональд Трамп и Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее украинский президент говорил, что во время предстоящих переговоров необходимо договориться о встрече на уровне лидеров, поскольку именно в таком формате можно прийти к решению по вопросу территорий.

Недавно вице-президент США Джей Ди Вэнс, комментируя переговорный процесс по урегулированию войны в Украине, поставил под сомнение целесообразность спора за "несколько квадратных километров".

Зеленский в ответ на слова Венса напомнил, что тот не участвует в трехсторонних переговорах. Президент напомнил, что среди целей страны-агрессора есть оккупация территорий Украины, и эта цель "всегда существовала в том или ином виде".

РБК-Украина сообщало, что глава ОП Кирилл Буданов заявил, что Украина "услышит много нового" для себя от россиян в следующем раунде переговоров. Он подчеркнул, что атаки на терминалы РФ влияют на переговорный процесс.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ПутинВладимир ЗеленскийМирные переговорыПесков