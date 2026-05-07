ua en ru
Чт, 07 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Переговоры - все? У Зеленского отреагировали на ультиматум РФ и указали на важный момент

20:55 07.05.2026 Чт
2 мин
Ушаков в своем заявлении проговорился о настоящих планах РФ
aimg Иван Носальский aimg Милан Лелич
Переговоры - все? У Зеленского отреагировали на ультиматум РФ и указали на важный момент Иллюстративное фото: РФ отказывается от переговоров с Украиной и США (UAE Presidential court)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Новый ультиматум России насчет мирных переговоров с Украиной и США показывает, что в Кремле не планируют завершать войну даже в случае контроля над Донбассом.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в команде президента Украины.

Читайте также: Россия официально объявила "перемирие" с 00:00 8 мая до 10 мая

Комментируя заявление помощника главы Кремля Юрия Ушакова, собеседник издания отметил, что в контексте переговоров мнение Москвы не имеет значения. Имеет значение мнение президента США Дональда Трампа и Вашингтона, которые, как и украинцы, считают, что войну нужно завершать и искать достойный формат в рамках дипломатии.

Также источник обратил внимание на слова Ушакова о том, что после вывода из Донбасса украинских военных боевые действия только "приостановят".

"Это он ляпнул именно то, что они собираются и что мы говорили партнерам все это время: они хотят Донбасс, но не хотят останавливать войну даже после того. То есть их план - просто получить плацдарм", - добавил он.

Что сказал Ушаков

Напомним, ранее помощник российского диктатора Юрий Ушаков назвал "нецелесообразным" продолжение мирных переговоров с Украиной и США в трехстороннем формате.

По его словам, переговоры не нужны, пока Украина не выведет своих воинов из Донбасса.

Ушаков считает, что диалог о завершении войны сейчас является "пустой тратой времени".

Стоит заметить, что новый раунд переговоров Украины, России и США должен был состояться еще в начале марта, но его перенесли, поскольку американцы начали операцию против Ирана.

Сегодня, 7 мая, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров прибыл в США для встречи с американскими чиновниками. Там он, в частности, будет обсуждать дипломатический процесс.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Кремль Дональд Трамп Мирные переговоры Юрий Ушаков Война в Украине
Новости
Украина хочет получить данные о своих гражданах в ЕС для подготовки к возвращению
Украина хочет получить данные о своих гражданах в ЕС для подготовки к возвращению
Аналитика
"Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта
Дмитрий Олейник, Дмитрий Левицкий "Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта