У Путина снова угрожают "готовностью применить" ядерное оружие

Россия снова вспомнила о Третьей мировой войне и ядерном оружии как своих "козырях".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью спикера главы Кремля Владимира Путина Дмитрия Пескова журналу Die Weltwoche.

Песков заговорил о Третьей мировой войне и ядерном оружии

Спикер Путина заявил, что Россия готова применить ядерное оружие только в одном случае - если его существованию будет угроза.

И похвастался, что РФ будто бы достигает своих целей на поле боя и без ядерной эскалации.

Также он отметил, что РФ якобы очень ответственна, чтобы начать Третью мировую войну. Однако во всех конфликтах Россия всегда отвечала на удары.

Другие цинические заявления спикера Путина

Еще приспешник российского диктатора нагло дал 4 совета Европе:

не считать РФ угрозой,

не игнорировать ее беспокойств,

не пренебрегать ею,

скорее возобновить диалог.

Песков о войне РФ против Украины

Песков снова заговорил о "победной "СВО" в Украине и вынужденных военных действиях России из-за "угроз Запада":