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Настоящая война. У Путина сделали неожиданное заявление об агрессии против Украины

14:39 05.07.2026 Вс
1 мин
Что уже снова придумали в Москве?
aimg Татьяна Степанова
Настоящая война. У Путина сделали неожиданное заявление об агрессии против Украины Фото: спикер Кремля Дмитрий Песков (Getty Images)
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Военная агрессия России против Украины уже не так называемая "СВО". Это уже реальная война.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикер российского диктатора Дмитрия Пескова, которое цитируют российские СМИ.

Песков заявил, что "СВО" якобы изначально планировалось как операция, но теперь это уже настоящая война из-за вмешательства Запада

"СВО" превратилась в настоящую войну из-за того, что в конфликт втянулись страны Запада", - сказал он.

Спикер Кремля также заявил, что дальнобойные удары ВСУ носят "террористический характер".

Разговоры Трампа с Зеленским и Путиным

Напомним, вечером 4 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у него состоялся телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Украинский лидер поздравил Трампа и всех американцев с 250-летием США, а также поблагодарил за помощь Украине. Кроме того, стороны затронули ситуацию на полях боя и дипломатии.

По словам Зеленского, реальная перспектива завершить эту войну, и решимость Америки будет решающей.

Российский диктатор Владимир Путин вчера тоже провел телефонный разговор с Трампом. В частности, стороны затронули тему войны в Украине.

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