Настоящая война. У Путина сделали неожиданное заявление об агрессии против Украины

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Военная агрессия России против Украины уже не так называемая "СВО". Это уже реальная война.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикер российского диктатора Дмитрия Пескова, которое цитируют российские СМИ.

Песков заявил, что "СВО" якобы изначально планировалось как операция, но теперь это уже настоящая война из-за вмешательства Запада "СВО" превратилась в настоящую войну из-за того, что в конфликт втянулись страны Запада", - сказал он. Спикер Кремля также заявил, что дальнобойные удары ВСУ носят "террористический характер".