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Китай уверен, что Россия не применит "ядерку", - президент Финляндии

22:11 10.07.2026 Пт
2 мин
Несмотря на это, президент считает, что риск эскалации недооценивать не стоит
aimg Валерия Абабина
Китай уверен, что Россия не применит "ядерку", - президент Финляндии Фото: Президент Финляндии Александер Стубб (Getty Images)
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В Пекине уверены, что Россия не применит ядерное оружие. Об этом финскому лидеру сообщил министр иностранных дел Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Финляндии Александера Стубба CNBC.

Стубб ответил на прямой вопрос журналиста о том, может ли Владимир Путин пойти на ядерное оружие, оказавшись в безвыходной ситуации.

Президент Финляндии назвал вопрос "правильным и прямым" и поделился результатами недавнего разговора с китайским главой МИД.

"Два дня назад я принимал в Финляндии на ужине министра иностранных дел Китая, мы обсуждали ядерный вопрос. Китайцы очень категорично заявляют: нет, этого не произойдет", - сказал Стубб.

В то же время финский президент предостерег, что риск эскалации полностью исключать нельзя.

"Очень важно, чтобы мы смогли сдержать эту ситуацию, но существует опасность эскалации, и мы должны относиться к ней серьезно", - добавил он.

Напомним, накануне о похожем "жестком предупреждении" Пекина в адрес Москвы публично рассказал президент Владимир Зеленский.

По его словам, несколько европейских лидеров в ходе саммита НАТО в Анкаре сообщили, что китайская сторона впервые "в ультимативной форме" заявила Кремлю о недопустимости самого мнения о применении ядерного оружия.

Ранее Пекин ужеопровергал заявления Москвы о якобы передаче Украине ядерного оружия Францией и Великобританией, подчеркнув: КНР "всегда настаивает, что ядерное оружие применять нельзя

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