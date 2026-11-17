В ночь на 17 ноября Крымский мост мог подвергнуться ракетной атаке. По предварительным данным, для удара могли использоваться украинская ракета "Фламинго".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в соцсети Х главного конструктора и совладельца оборонной компании Fire Point Дениса Штиллермана.

Штиллерман распространил сообщение бывшего советника главы МВД Антона Геращенко, в котором говорится об атаке на Крымский мост с применением ракеты "Фламинго".

К сообщению также было прикреплено фото, на котором, как утверждается, видно средство поражения на подлете к Крымскому мосту.

В то же время, отдельного заявления с подтверждением атаки совладелец Fire Point не сделал.

Присвячуємо це памʼяті наших друзів і колег Андрія і Юрія без яких це було б неможливо. R.I.P. https://t.co/qYH3HBRvNU — Denys Shtilierman (@DenShtilierman) November 17, 2026

Масштаб повреждений может свидетельствовать о значительной силе удара. По данным OSINT-пабликов, после атаки в воду упала арка автомобильной части моста и один из его пролетов.