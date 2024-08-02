У Путина признали, что киллер Красиков является агентом ФСБ

Вадим Красиков, который убил в Германии чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, является агентом Федеральной службы безопасности РФ.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".
"Красиков является сотрудником Федеральной службы безопасности. Он служил в "Альфе". Интересно, что когда он служил в "Альфе", то служил вместе с несколькими сотрудниками охраны президента (российского диктатора Владимира Путина - ред.)", - отметил Песков.
По его словам, вчера охранники главы Кремля поприветствовали Красикова после его возвращения в Россию из Германии.
Также Песков уточнил, что Россия в результате обмена заключенными вернула и одного сотрудника Главного разведывательного управления.
При этом, как добавил пресс-секретарь президента РФ, Артем и Анна Дульцевы, которых освободили из-под заключения в Словении, были разведчиками-нелегалами.
К слову, вчера диктатор Путин обещал наградить всех, кого удалось вернуть в Россию в результате обмена, поскольку они "не нарушили присягу".
Напомним, вчера, 1 августа, между Россией, США и Германией прошел большой обмен заключенными. РФ вернула себе киллера и разведчиков, а Германия и США - политзаключенных, журналиста и бывшего морпеха.
Как писало CNN, по мнению американских чиновников, главным приоритетом для России было освободить киллера Вадима Красикова, который отбывал свой срок в Германии.
Издание уточняло, что вице-президент США Камала Харрис лично просила канцлера Германии Олафа Шольца помочь в обмене киллера.
В свою очередь Bild писало, что немецкие следователи были недовольны тем, что Германия решила выдать Красикова России, поскольку там он был осужден к пожизненному сроку.
Сам канцлер Шольц после обмена отмечал, что решение отдать Красикова России было нелегким.
Более детально об обмене заключенными - в материале РБК-Украина.
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