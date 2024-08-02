У Путина признали, что киллер Красиков является агентом ФСБ

"Красиков является сотрудником Федеральной службы безопасности. Он служил в "Альфе". Интересно, что когда он служил в "Альфе", то служил вместе с несколькими сотрудниками охраны президента (российского диктатора Владимира Путина - ред.)", - отметил Песков.

По его словам, вчера охранники главы Кремля поприветствовали Красикова после его возвращения в Россию из Германии.

Также Песков уточнил, что Россия в результате обмена заключенными вернула и одного сотрудника Главного разведывательного управления.

При этом, как добавил пресс-секретарь президента РФ, Артем и Анна Дульцевы, которых освободили из-под заключения в Словении, были разведчиками-нелегалами.

К слову, вчера диктатор Путин обещал наградить всех, кого удалось вернуть в Россию в результате обмена, поскольку они "не нарушили присягу".