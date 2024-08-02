У Путіна визнали, що кілер Красіков є агентом ФСБ

"Красіков є співробітником Федеральної служби безпеки. Він служив в "Альфі". Цікаво, що коли він служив в "Альфі", то служив разом із кількома співробітниками охорони президента (російського диктатора Володимира Путіна - ред.)", - зазначив Пєсков.

За його словами, вчора охоронці глави Кремля привітали Красікова після його повернення до Росії з Німеччини.

Також Пєсков уточнив, що Росія внаслідок обміну ув'язненими повернула і одного співробітника Головного розвідувального управління.

При цьому, як додав прессекретар президента РФ, Артем та Анна Дульцеви, яких звільнили з-під ув'язнення у Словенії, були розвідниками-нелегалами.

До речі, вчора диктатор Путін обіцяв нагородити всіх, кого вдалося повернути до Росії внаслідок обміну, оскільки вони "не порушили присягу".