ua en ru
Пт, 20 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

У Путина отреагировали на решение Трампа продлить санкции против России

Россия, Пятница 20 февраля 2026 12:47
UA EN RU
У Путина отреагировали на решение Трампа продлить санкции против России Фото: спикер Кремля Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Кремле назвали "автоматическим" решение президента США Дональда Трампа продлить на год санкции против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова, которого цитируют российские СМИ.

Читайте также: У Путина провоцируют Трампа на снятие санкций с РФ, обещая проекты на триллионы долларов

Песков заявил, что продление на год санкций США против России стало "автоматическим решением".

Он также отметил, что Москва не имеет завышенных ожиданий в контексте переговоров по "украинскому урегулированию".

"Переговорный процесс, как мы говорили неоднократно, сложный и растянутый по времени", - сказал представитель российского диктатора.

Трамп продлил санкции против России

Напомним, президент США Дональд Трамп утвердил продление на год санкций против России, которые были введены из-за вторжения в Украину.

В указе американского президента отмечается, что действия и политика России "продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов".

Ранее мы сообщали, что в Кремле рассчитывают, что США отменят антироссийские санкции. Там заявляют, что отмена санкций против России отвечает интересам США, поэтому Вашингтон в конце концов их отменит, ведь американскому бизнесу невыгодны эти ограничения.

По словам спецпредставителя Кремля Кирилла Дмитриева, ограничения уже обошлись американскому бизнесу в более 300 миллиардов долларов потерь.

Он считает, что прекращение санкционной политики откроет путь к реализации совместных проектов, потенциал которых оценивает в 14 триллионов долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Соединенные Штаты Америки Кремль Дональд Трамп Песков Санкции против России
Новости
Зеленский назвал условия для реальных компромиссов с Россией
Зеленский назвал условия для реальных компромиссов с Россией
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"