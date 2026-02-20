В Кремле назвали "автоматическим" решение президента США Дональда Трампа продлить на год санкции против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова, которого цитируют российские СМИ.

"Переговорный процесс, как мы говорили неоднократно, сложный и растянутый по времени", - сказал представитель российского диктатора.

Он также отметил, что Москва не имеет завышенных ожиданий в контексте переговоров по "украинскому урегулированию".

Песков заявил, что продление на год санкций США против России стало "автоматическим решением".

Трамп продлил санкции против России

Напомним, президент США Дональд Трамп утвердил продление на год санкций против России, которые были введены из-за вторжения в Украину.

В указе американского президента отмечается, что действия и политика России "продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов".

Ранее мы сообщали, что в Кремле рассчитывают, что США отменят антироссийские санкции. Там заявляют, что отмена санкций против России отвечает интересам США, поэтому Вашингтон в конце концов их отменит, ведь американскому бизнесу невыгодны эти ограничения.

По словам спецпредставителя Кремля Кирилла Дмитриева, ограничения уже обошлись американскому бизнесу в более 300 миллиардов долларов потерь.

Он считает, что прекращение санкционной политики откроет путь к реализации совместных проектов, потенциал которых оценивает в 14 триллионов долларов.