У Путіна відреагували на рішення Трампа продовжити санкції проти Росії

Росія, П'ятниця 20 лютого 2026 12:47
У Путіна відреагували на рішення Трампа продовжити санкції проти Росії Фото: речник Кремля Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Кремлі назвали "автоматичним" рішення президента США Дональда Трампа продовжити на рік санкції проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Кремля Дмитра Пєскова, якого цитують російські ЗМІ.

Читайте також: У Путіна провокують Трампа на зняття санкцій з РФ, обіцяючи проекти на трильйони доларів

Пєсков заявив, що продовження на рік санкцій США проти Росії стало "автоматичним рішенням".

Він також зазначив, що Москва не має завищених очікувань у контексті переговорів щодо "українського врегулювання".

"Переговорний процес, як ми говорили неодноразово, складний і розтягнутий за часом", - сказав речник російського диктатора.

Трамп продовжив санкції проти Росії

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп затвердив продовження на рік санкцій проти Росії, які були введені через вторгнення в Україну.

В указі американського президента наголошується, що дії і політика Росії "продовжують становити незвичайну і надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів".

Раніше ми повідомляли, що у Кремлі розраховують, що США скасують антиросійські санкції. Там заявляють, що відміна санкцій проти Росії відповідає інтересам США, тому Вашингтон врешті-решт їх скасує, адже американському бізнесу невигідні ці обмеження.

За словами спецпредставника Кремля Кирила Дмитрієва, обмеження вже обійшлися американському бізнесу у понад 300 мільярдів доларів втрат.

Він вважає, що припинення санкційної політики відкриє шлях до реалізації спільних проєктів, потенціал яких оцінює в 14 трильйонів доларів.

