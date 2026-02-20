У Путіна відреагували на рішення Трампа продовжити санкції проти Росії

У Кремлі назвали "автоматичним" рішення президента США Дональда Трампа продовжити на рік санкції проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Кремля Дмитра Пєскова, якого цитують російські ЗМІ.

"Переговорний процес, як ми говорили неодноразово, складний і розтягнутий за часом", - сказав речник російського диктатора.

Він також зазначив, що Москва не має завищених очікувань у контексті переговорів щодо "українського врегулювання".

Пєсков заявив, що продовження на рік санкцій США проти Росії стало "автоматичним рішенням".

Трамп продовжив санкції проти Росії

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп затвердив продовження на рік санкцій проти Росії, які були введені через вторгнення в Україну.

В указі американського президента наголошується, що дії і політика Росії "продовжують становити незвичайну і надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів".

Раніше ми повідомляли, що у Кремлі розраховують, що США скасують антиросійські санкції. Там заявляють, що відміна санкцій проти Росії відповідає інтересам США, тому Вашингтон врешті-решт їх скасує, адже американському бізнесу невигідні ці обмеження.

За словами спецпредставника Кремля Кирила Дмитрієва, обмеження вже обійшлися американському бізнесу у понад 300 мільярдів доларів втрат.

Він вважає, що припинення санкційної політики відкриє шлях до реалізації спільних проєктів, потенціал яких оцінює в 14 трильйонів доларів.