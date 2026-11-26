"О расширении конфликта в Украине, очевидно, имеются в виду попытки киевского режима. Очевидно, подразумевается попытка киевского режима расширить географию этого конфликта", - нафантазировал он.

Песков добавил о якобы видении "террористической активности" Украины в Средиземном море и на Балтике.

" Это не может не вызывать беспокойство прибрежных государств, в том числе, скорее всего, и в Альянсе в целом, в Североатлантическом альянсе. Конечно же, расширение географии никто не хотел бы, и это потенциально очень опасное действие киевского режима " , - заявил он.

Что предшествовало

Напомним, Дональд Трамп и Марк Рютте заявили, что РФ не должна прибегать к действиям, которые могут повлечь распространение войны против Украины на другие государства.

"Мы также обсудили, насколько важно, чтобы Россия воздерживалась от любых действий, намеренно или ненамеренно расширяющих масштабы войны, а также насколько важно как можно скорее достичь мирного урегулирования конфликта", - говорится в заявлении Трампа и Рютте.