Президент США и генсек НАТО призвали Россию воздержаться от расширения географии войны против Украины, однако Москва извратила факты и обвинила в попытке эскалации конфликта Киев.
Об этом говорится в заявлении спикера российского диктатора Дмитрия Пескова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
"О расширении конфликта в Украине, очевидно, имеются в виду попытки киевского режима. Очевидно, подразумевается попытка киевского режима расширить географию этого конфликта", - нафантазировал он.
Песков добавил о якобы видении "террористической активности" Украины в Средиземном море и на Балтике.
" Это не может не вызывать беспокойство прибрежных государств, в том числе, скорее всего, и в Альянсе в целом, в Североатлантическом альянсе. Конечно же, расширение географии никто не хотел бы, и это потенциально очень опасное действие киевского режима " ,
Напомним, Дональд Трамп и Марк Рютте заявили, что РФ не должна прибегать к действиям, которые могут повлечь распространение войны против Украины на другие государства.
"Мы также обсудили, насколько важно, чтобы Россия воздерживалась от любых действий, намеренно или ненамеренно расширяющих масштабы войны, а также насколько важно как можно скорее достичь мирного урегулирования конфликта", - говорится в заявлении Трампа и Рютте.
Отметим, 22 ноября СМИ писали, что корвет "Меркурий" почти наверняка уничтожен после мощного взрыва и пожара возле ливийского порта Бенгази, где судно стояло несколько дней.
Позже президент Владимир Зеленский заявил, что уничтожение российского корвета "Меркурий" - результат операции Украины. Во время нее использовали семь морских дронов украинского производства.
Что известно об этой операции - читайте в материале РБК-Украина.