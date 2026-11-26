Россия не должна прибегать к действиям, которые могут намеренно или случайно привести к распространению войны против Украины на другие государства.

Об этом говорится в совместном заявлении президента США Дональда Трампа и генерального секретаря НАТО Марка Рютте, сообщает РБК-Украина с ссылкой на сайт Альянса.

Вечером 25 ноября Трамп и Рютте встретились в имении Мар-а-Лаго во Флориде, которое часто называют "Южным Белым домом".

Переговоры стороны назвали чрезвычайно плодотворными, а встречу "влиятельной".

Также указано, что в центре их внимания была война РФ против Украины, ситуация на Ближнем Востоке, а также совместные достижения союзников по НАТО.

" Мы также обсудили, насколько важно, чтобы Россия воздерживалась от любых действий, намеренно или ненамеренно расширяющих масштабы войны, а также то, насколько важно как можно скорее достичь мирного урегулирования конфликта," , - сказано в заявлении Трампа и Рютте.

Кроме того, президент США и генсек НАТО отметили необходимость продолжать увеличивать оборонные расходы и инвестировать в промышленную базу как в Соединенных Штатах, так и в странах Альянса.