Трамп и Рютте призвали РФ воздержаться от расширения войны против Украины
Россия не должна прибегать к действиям, которые могут намеренно или случайно привести к распространению войны против Украины на другие государства.
Об этом говорится в совместном заявлении президента США Дональда Трампа и генерального секретаря НАТО Марка Рютте, сообщает РБК-Украина с ссылкой на сайт Альянса.
Вечером 25 ноября Трамп и Рютте встретились в имении Мар-а-Лаго во Флориде, которое часто называют "Южным Белым домом".
Переговоры стороны назвали чрезвычайно плодотворными, а встречу "влиятельной".
Также указано, что в центре их внимания была война РФ против Украины, ситуация на Ближнем Востоке, а также совместные достижения союзников по НАТО.
" Мы также обсудили, насколько важно, чтобы Россия воздерживалась от любых действий, намеренно или ненамеренно расширяющих масштабы войны, а также то, насколько важно как можно скорее достичь мирного урегулирования конфликта," ,
Кроме того, президент США и генсек НАТО отметили необходимость продолжать увеличивать оборонные расходы и инвестировать в промышленную базу как в Соединенных Штатах, так и в странах Альянса.
Кстати, ранее Рютте рассказал, как Дональд Трамп "проверяет" Путина на готовность к миру.
Также мы писали, что президент США высмеял слова украинского лидера Владимира Зеленского о соглашении с Россией до января 2027 года.
Кроме того, стало известно, что члены НАТО рассчитывают на изменение позиции Белого дома по сокращению американских войск в Европе.