Президент США і генсек НАТО закликали Росію утриматись від розширення географії війни проти України, проте Москва перекрутила факти і звинуватила у спробі ескалації конфлікту Київ.
Про це йдеться у заяві речника російського диктатора Дмитра Пєскова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
"Щодо розширення конфлікту в Україні, очевидно, маються на увазі спроби київського режиму. Очевидно, мається на увазі спроба київського режиму розширити географію цього конфлікту", - нафантазував він.
Пєсков додав про нібито бачення "терористичної активності" України у Середземному морі і на Балтиці.
"Це не може не викликати занепокоєння прибережних держав, у тому числі, швидше за все, і в Альянсі загалом, у Північноатлантичному альянсі. Звичайно ж, розширення географії ніхто не хотів би, і це потенційно дуже небезпечна дія київського режиму",
Нагадаємо, Дональд Трамп і Марк Рютте заявили, що РФ не повинна вдаватися до дій, які можуть спричинити поширення війни проти України на інші держави.
"Ми також обговорили, наскільки важливо, щоб Росія утримувалася від будь-яких дій, які навмисно чи ненавмисно розширюють масштаби війни, а також те, наскільки важливо якомога швидше досягти мирного врегулювання конфлікту", - йдеться у заяві Трампа та Рютте.
Зазначимо, 22 листопада ЗМІ писали, що корвет "Меркурій" майже напевно знищено після потужного вибуху та пожежі біля лівійського порту Бенгазі, де судно стояло кілька днів.
Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що знищення російського корвета "Меркурій" - результат операції України. Під час неї використали сім морських дронів українського виробництва.
Що відомо про цю операцію - читайте в матеріалі РБК-Україна.