Зеленский подтвердил поражение корвета "Меркурий" и показал кадры уничтожения
Российский корвет "Меркурий" затопили украинские морские дроны. Стали известны новые детали операции возле Ливии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского и сообщение СБУ.
"Образцовая наша украинская операция в ответ на российскую войну", - написал президент. Он поблагодарил воинов СБУ и Сил обороны, участвовавших в задачах.
"Вчера и сегодня подробно получал доклады по шагам в операции - определенные цели достигнуты", - добавил Зеленский.
Что известно об операции
По словам президента, операция прошла у берегов Ливии. Воины использовали семь морских дронов украинского производства. В СБУ уточнили, что это произошло у порта Бенгази.
Дроны доставили на место и спустили на воду из так называемого "материнского судна". По данным СБУ, противник пытался уничтожить их из воздуха, воды и суши, но катера обнаружили цели и поразили их.
Зеленский отметил, что затопленный - один из новейших кораблей РФ. Его приняли на вооружение в 2023 году уже во время полномасштабной войны.
В СБУ рассказали, что это многоцелевой корвет проекта 20380 года с бортовым номером 734. Он входил в состав военно-морского флота РФ и был приписан к Черноморскому флоту.
На борту корвета находился многофункциональный вертолет Ка-27. Он также пошел ко дну.
Вторая цель - сухогруз MV ANGARA
Второй целью, по словам Зеленского, стал российский сухогруз MV ANGARA, который враг использовал для перевозки оружия. "Результат - поражен", - написал он.
В СБУ добавили, что судно имеет номер IMO 9179842 и находится под санкциями. Его использовали для военной логистики РФ, в частности, в пределах так называемых "Сирийского" и "Ливийского экспресса". Корвет "Меркурий" регулярно сопровождал вражеские морские конвои, в том числе охранял этот сухогруз.
Оба судна были законными военными целями, отметили в СБУ, поскольку непосредственно работали на военные возможности РФ.
"Силы обороны Украины в очередной раз продемонстрировали, что у российского военного флота и его логистики нет безопасных маршрутов даже далеко за пределами Черного моря", - говорится в сообщении СБУ.
"Продолжаем операции в определенных акваториях. Отвечаем России на агрессию. Развиваем украинское оружие", - подытожил президент.
Напомним, 22 ноября Naval News писало, что корвет "Меркурий" почти наверняка уничтожен после мощного взрыва и пожара в порту Бенгази, где судно стояло несколько дней.
В публикации отмечалось, что за рядом удачных атак на связанные с Россией суда в Средиземном море стоит Украина.
Как сообщало РБК-Украина, агентство Associated Press писало, что удар по базе в Бенгази могли нанести украинские дроны.
По данным двух местных военных, два беспилотника попали в корабль.
Также мы писали, что среди погибших в результате атаки есть граждане Ливии и России, сообщили Al Jazeera.
Правительство Восточной Ливии назвал удар нарушением суверенитета страны и попросило ООН провести международное расследование.