Российский корвет "Меркурий" почти наверняка уничтожен в Ливии, - СМИ
Российский корвет "Меркурий" в ливийском порту Бенгази почти наверняка уничтожен после мощного взрыва и пожара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Naval News и сообщение в Telegram-канале Exilenova+.
В СМИ отмечается, что взрыв на борту российского военного корабля проекта 20380 класса "Стерегущий" произошел в порту Бенгази, где судно находилось несколько дней.
Пламя охватило корабль, но пока неизвестно, затонул ли он у причала или только сгорел.
Инцидент подтверждают несколько источников издания Naval News, а также спутниковые и другие снимки, на которых виден пылающий "Меркурий".
По сообщениям в сети, при взрыве над городом якобы пытались сбить неустановленную воздушную цель.
Формально "Меркурий" принадлежит к Черноморскому флоту РФ, но из-за войны войны в Черном море действует из баз Северного флота в Арктике. В Ливии он сопровождал конвой судов.
Такие связанные с российским правительством корабли, как и "Спарта II", накануне сбившиеся в Балтийском море, применяют для перевозки экспорта оружия.
Официально причины взрыва в Бенгази не называют. В то же время, в публикации отмечают, что за рядом успешных атак на суда, связанные с Россией, в Средиземном море и вблизи него стоит Украина.
В частности, "Меркурий" является однотипным кораблем с "Бойким", который в июне 2026 года получил серьезные повреждения в результате атаки украинских дронов в Кронштадте.
Ранее также сообщали о потоплении судна "Великая Медведица" в декабре 2024 года и уничтожении газовоза Arctic Metagaz у побережья Ливии в марте 2026 года.
Напомним, что это уже не первый случай поражения связанных с Россией судов и объектов у берегов Ливии.
В апреле 2026 года издание RFI сообщило, что украинские военные развернули базы в Ливии для противодействия российским интересам.
По данным расследователей, более 200 украинских офицеров и специалистов разместились на нескольких локациях на западе страны, в том числе на базе в городе Завия, которая имеет выход к морю и используется для запуска воздушных и морских дронов.
Еще один резонансный удар произошел в декабре 2025 года в 250 километрах от побережья Ливии - тогда беспилотники атаковали российский нефтяной танкер Qendil.
Позже выяснилось, что Украина в декабре ликвидировала находившегося на борту этого судна российского генерала Андрея Аверьянова вместе с другими сотрудниками российской военной разведки, замаскированными под моряков.