Умеров назвал России дедлайн для передачи "меморандума" о перемирии

Украина передала свой меморандум о перемирии российской стороне. Теперь у России есть минимум четыре дня, чтобы передать Киеву свой документ с предложениями по прекращению огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Рустема Умерова.

Умеров рассказал, что он уже передал главе российской делегации документ, который отражает позицию Украины относительно прекращения огня.

"Они получили этот документ. Мы подтверждаем готовность Украины к полному и безусловному прекращению огня и дальнейшей дипломатической работы. Мы не против встреч с россиянами и ожидаем их "меморандум", чтобы встреча была не пустой и могла реально приблизить завершение войны", - отметил он.

Министр подчеркнул, что отныне российская сторона имеет еще минимум четыре дня, чтобы передать свои предложения Украине.

"Российская сторона имеет еще минимум четыре дня до вылета, чтобы передать нам для обработки их документ", - отметил министр.

Он напомнил, что ранее российская сторона обещала передать "меморандум" сразу после обмена.

"Мы призываем российскую сторону немедленно выполнить это обещание и прекратить попытки сделать встречу деструктивной. Дипломатия должна быть содержательной, а новая встреча должна иметь результат", - подчеркнул он.