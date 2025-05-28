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Россия назвала дату и место следующего раунда переговоров с Украиной

Среда 28 мая 2025 19:19
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Россия назвала дату и место следующего раунда переговоров с Украиной Фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация предложила Украине провести второй раунд переговоров о перемирии в понедельник, 2 июня, в Стамбуле.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, российская делегация во главе с Владимиром Мединским готова представить "меморандум" делегации Украины на втором раунде возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня.

"Российская сторона, как и договаривались, оперативно разработала соответствующий меморандум, который излагает нашу позицию по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса", - сказал он.

"Меморандум" РФ о перемирии

Во время переговоров в Стамбуле 16 мая украинская и российская делегации договорились подготовить письменные предложения относительно возможного прекращения огня.

Впоследствии, после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва готовит "меморандум", в котором изложит собственное видение мирного урегулирования конфликта, включая потенциальные сроки завершения войны.

24 мая Министерство иностранных дел РФ сообщило, что работа над документом почти завершена. В нем, по словам ведомства, будут сформулированы ключевые позиции Москвы по прекращению боевых действий. В то же время украинская сторона пока не получила этот документ.

В Офисе президента Украины выражают опасения, что Россия может включить в "меморандум" неприемлемые условия, в частности те, которые будут означать потерю суверенитета для Украины.

Также мы писали, что Reuters узнало, что Путин может внести в список для прекращения войны в Украине.

Сегодня же президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Умеров звонил главе российской делегации Владимиру Мединскому. Разговор касался "меморандума", который по версии России будет содержать предложения относительно будущего мирного договора, в частности возможные сроки завершения войны.

Сам же Мединский заявил, что все было наоборот, и что якобы это он позвонил Умерову.

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