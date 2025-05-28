Россия назвала дату и место следующего раунда переговоров с Украиной

Российская Федерация предложила Украине провести второй раунд переговоров о перемирии в понедельник, 2 июня, в Стамбуле.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, российская делегация во главе с Владимиром Мединским готова представить "меморандум" делегации Украины на втором раунде возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня.

"Российская сторона, как и договаривались, оперативно разработала соответствующий меморандум, который излагает нашу позицию по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса", - сказал он.

"Меморандум" РФ о перемирии

Во время переговоров в Стамбуле 16 мая украинская и российская делегации договорились подготовить письменные предложения относительно возможного прекращения огня.

Впоследствии, после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва готовит "меморандум", в котором изложит собственное видение мирного урегулирования конфликта, включая потенциальные сроки завершения войны.

24 мая Министерство иностранных дел РФ сообщило, что работа над документом почти завершена. В нем, по словам ведомства, будут сформулированы ключевые позиции Москвы по прекращению боевых действий. В то же время украинская сторона пока не получила этот документ.