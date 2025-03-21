У Путина цинично соврали, что не атакуют инфраструктуру, но за ночь выпустили 200 дронов
Кремль врет, что не бьет по украинской инфраструктуре после договоренностей с президентом США Дональдом Трампом. Однако в ночь на 21 марта россияне атаковали Украину более 200 дронами и КАБами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова, которого цитируют росСМИ.
"Приказ верховного главнокомандующего (Путина, - ред.) действует, российские вооруженные силы воздерживаются в данный момент от ударов по энергетической инфраструктуре Украины в соответствии с той договоренностью, которая была достигнута между США и Россией", - сказал Песков.
По его словам, Путин и Трамп пока договорились лишь о прекращении ударов только по энергоинфраструктуре.
При этом пресс-секретарь диктатора обвинил в нарушении договоренностей Украину.
Напомним, 18 марта президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели телефонный разговор. Как отметили в Белом доме, Трамп и Путин якобы договорились о прекращении ударов по энергетике и инфраструктуре. В России заявляли, что диктатор якобы дал приказ не атаковать инфраструктуру Украины.
Россия до этого неоднократно делала заявления о якобы прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины, но так и не придерживалась своих обещаний.
Ночной обстрел Украины
В ночь на 21 марта российские войска выпустили по Украине 214 дронов. Силы ПВО уничтожили 114 дронов. Еще 81 вражеский беспилотник-имитатор локационно потерян (без негативных последствий).
Кроме того, оккупанты атаковали области Украины управляемыми авиационными бомбами. Россияне ударили КАБами по населенным пунктам Запорожского района, были повреждены дома. Ранения получили шесть человек, среди них ребенок.
Этой ночью армия РФ массированно атаковала Одессу и район дронами. Из-за вражеской атаки повреждена гражданская инфраструктура, возникли пожары - горели ТЦ, торговые павильоны, детский лагерь. Также были повреждены дома. Известно, что из-за российского удара пострадали трое подростков.
Также под удар врага ночью попали Хмельницкая, Сумская и Киевская области.
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