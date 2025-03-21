Российские авиаудары по Запорожскому району: количество раненых увеличилось

В Запорожском районе возросло количество пострадавших в результате российских бомбовых ударов уже до шести человек. Подверглись разрушениям частные дома, произошел пожар.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

"Шесть пострадавших, среди которых 4-летний мальчик. Такие последствия вражеской атаки на Запорожский район", - рассказал чиновник утром.

Ранее ночью появились данные от местных властей и от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям о пяти пострадавших из-за российских авиаударов по пригороду Запорожья. В частности, спасатели информировали, что это 61-летний мужчина, три женщины в возрасте 50, 54 и 55 лет, а также - ребенок.

"Авиабомбы разрушили два и повредили три частных дома, а также сооружения на территории дачного кооператива. На местах попаданий возник пожар", - сообщил начальник ОВА.

Он добавил, что пострадавшим была оказана необходимая помощь. Продолжаются работы по ликвидации последствий вражеского обстрела.

Удар КАБами по пригороду Запорожья

Ранее сообщалось, что 20 марта вечером росармия атаковала управляемыми авиабомбами населенные пункты Запорожского района. На месте попаданий вспыхнули пожары, и были ранены люди.

В ОВА рассказали, что в результате вражеской атаки загорелись машины и жилые дома. Как передали чрезвычайники, от ГСЧС для ликвидации последствий привлекли 55 спасателей и 9 единиц техники.