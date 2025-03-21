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Российские авиаудары по Запорожскому району: количество раненых увеличилось

Пятница 21 марта 2025 06:12
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Российские авиаудары по Запорожскому району: количество раненых увеличилось Фото: последствия российских авиаударов по Запорожскому району (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владимир Костырин

В Запорожском районе возросло количество пострадавших в результате российских бомбовых ударов уже до шести человек. Подверглись разрушениям частные дома, произошел пожар.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

"Шесть пострадавших, среди которых 4-летний мальчик. Такие последствия вражеской атаки на Запорожский район", - рассказал чиновник утром.

Ранее ночью появились данные от местных властей и от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям о пяти пострадавших из-за российских авиаударов по пригороду Запорожья. В частности, спасатели информировали, что это 61-летний мужчина, три женщины в возрасте 50, 54 и 55 лет, а также - ребенок.

"Авиабомбы разрушили два и повредили три частных дома, а также сооружения на территории дачного кооператива. На местах попаданий возник пожар", - сообщил начальник ОВА.

Он добавил, что пострадавшим была оказана необходимая помощь. Продолжаются работы по ликвидации последствий вражеского обстрела.

Российские авиаудары по Запорожскому району: количество раненых увеличилось

Удар КАБами по пригороду Запорожья

Ранее сообщалось, что 20 марта вечером росармия атаковала управляемыми авиабомбами населенные пункты Запорожского района. На месте попаданий вспыхнули пожары, и были ранены люди.

В ОВА рассказали, что в результате вражеской атаки загорелись машины и жилые дома. Как передали чрезвычайники, от ГСЧС для ликвидации последствий привлекли 55 спасателей и 9 единиц техники.

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Запорожье Пожар Авиаудары
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