Трамп и Путин согласовали шаги к миру в Украине, первый - никаких ударов по энергетике

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Белого дома.

Сегодня Трамп и Путин обсудили вопрос перемирия Украины и России. Во время разговора "лидеры согласились с тем, что этот конфликт должен завершиться прочным миром".

Как отметили в Белом доме, Путин и Трамп согласовали первые шаги по миру в Украине.

"Договорились, что движение к миру начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре, а также технических переговоров по имплементации прекращения огня в Черном море, полного прекращения огня и устойчивого мира", - сказано в сообщении Белого дома.

В США заявили, что эти переговоры начнутся немедленно на Ближнем Востоке. Также Трамп и Путин во время разговора "согласились, что будущее, в котором двусторонние отношения между США и Россией являются лучшими, имеет огромные преимущества."

Также мы писали, что Путин в разговоре с Трампом заявил о необходимости остановить мобилизацию Украины и перевооружение ВСУ в случае установления перемирия.

Заметим, Россия уже неоднократно делала заявления о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Однако эти обещания неоднократно нарушались. В частности, прошлой весной удары РФ по энергетике привели к масштабным отключениям света в Украине, которые продолжались с мая по сентябрь.

Подробно о том, что известно о разговоре Трампа и Путина - читайте в материале РБК-Украина.

Разговор Трампа и Путина

Вчера вечером президент США Дональд Трамп сообщил, что проведет переговоры с Путиным 18 марта утром по времени Вашингтона.

Во время разговора Трамп и Путин обсуждали вопрос 30-дневного режима прекращения огня. На это предложение уже согласился Киев во время переговоров с США в Саудовской Аравии на прошлой неделе.