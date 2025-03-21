У Путіна цинічно збрехали, що не атакують інфраструктуру, але за ніч випустили 200 дронів
Кремль бреше, що не б'є по українській інфраструктурі після домовленостей з президентом США Дональдом Трампом. Проте в ніч на 21 березня росіяни атакували Україну понад 200 дронами та КАБами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова, якого цитують росЗМІ.
"Наказ верховного головнокомандувача (Путіна, - ред.) діє, російські збройні сили утримують наразі від ударів по енергетичній інфраструктурі України у відповідності з тією домовленістю, яка була досягнута між США та Росією", - сказав Пєсков.
За його словами, Путін і Трамп поки домовилися лише про припинення ударів тільки по енергоінфраструктурі.
При цьому прессекретар диктатора звинуватив у порушенні домовленостей Україну.
Нагадаємо, 18 березня президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову. Як зазначили у Білому домі, Трамп і Путін нібито домовилися про припинення ударів по енергетиці та інфраструктурі. У Росії заявляли, що диктатор нібито наказав не атакувати інфраструктуру України.
Росія до цього неодноразово робила заяви про нібито припинення ударів по енергетичній інфраструктурі України, але так і не дотримувалася своїх обіцянок.
Нічний обстріл України
В ніч на 21 березня російські війська випустили по Україні 214 дронів. Сили ППО знищили 114 дронів. Ще 81 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втрачений (без негативних наслідків).
Крім того, окупанти атакували області України керованими авіаційними бомбами. Росіяни вдарили КАБами по населених пунктах Запорізького району, були пошкоджені будинки. Поранення отримали шестеро осіб, серед них дитина.
Цієї ночі армія РФ масовано атакувала Одесу та район дронами. Через ворожу атаку пошкоджена цивільна інфраструктура, виникли пожежі - горіли ТЦ, торгівельні павільйони, дитячий табір. Також були пошкоджені будинки. Відомо, що через російський удар постраждали троє підлітків.
Також під удар ворога вночі потрапили Хмельницька, Сумська та Київська області.
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