У Путіна цинічно збрехали, що не атакують інфраструктуру, але за ніч випустили 200 дронів

Кремль бреше, що не б'є по українській інфраструктурі після домовленостей з президентом США Дональдом Трампом. Проте в ніч на 21 березня росіяни атакували Україну понад 200 дронами та КАБами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова, якого цитують росЗМІ.

"Наказ верховного головнокомандувача (Путіна, - ред.) діє, російські збройні сили утримують наразі від ударів по енергетичній інфраструктурі України у відповідності з тією домовленістю, яка була досягнута між США та Росією", - сказав Пєсков.

За його словами, Путін і Трамп поки домовилися лише про припинення ударів тільки по енергоінфраструктурі.

При цьому прессекретар диктатора звинуватив у порушенні домовленостей Україну.

Нагадаємо, 18 березня президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову. Як зазначили у Білому домі, Трамп і Путін нібито домовилися про припинення ударів по енергетиці та інфраструктурі. У Росії заявляли, що диктатор нібито наказав не атакувати інфраструктуру України.

Росія до цього неодноразово робила заяви про нібито припинення ударів по енергетичній інфраструктурі України, але так і не дотримувалася своїх обіцянок.