У Путина ответили на просьбу Трампа к Уиткоффу "разобраться с Россией"

Москва, Вторник 14 октября 2025 15:18
У Путина ответили на просьбу Трампа к Уиткоффу "разобраться с Россией"
Автор: Маловичко Юлия

Москва "поддерживает" поручение президента США Дональда Трампа своему спецпредставителю Стиву Уиткоффу "сосредоточиться на России", а именно на урегулировании войны в Украине.

Об этом заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как сообщил Песков, в Москве "поддерживают политическую волю США к поиску путей мирного урегулирования". В то же время Уиткоффа он назвал "эффективным посредником".

"Мы уже хорошо знакомы с господином Уиткоффом, он эффективен, доказал свою эффективность сейчас на Ближнем Востоке, и надеемся, что его таланты и в дальнейшем будут способствовать работе уже и на украинском направлении", - заявил спикер российского диктатора.

Песков также заявил, что "российская сторона остается открытой к диалогу" и рассчитывает, что "влияние США будет побуждать Украину к большей активности в мирном процессе".

Усилия Трампа по завершению войны в Украине

Напомним, 13 октября президент США Дональд Трамп, выступая в израильском парламенте, призвал своего спецпосланника Стива Уиткоффа после завершения конфликта в Газе сконцентрироваться на РФ. А именно на решении вопроса войны в Украине.

"Было бы хорошо заключить такой же (мирный) договор с ними (Иран). Это было бы здорово, не правда ли? Но сначала мы должны разобраться с Россией. Если ты не против, Стив, давай сфокусируемся на России. Мы разберемся", - сказал президент США.

Трамп, несмотря на предыдущую уверенность в том, что сможет склонить РФ к миру, недавно признал - прекратить войну в Украине будет сложнее, чем войну в Газе.

Это заявление прозвучало на фоне массированных атак РФ по Украине, которые только усилились после встречи Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

После саммита лидеров РФ и США обсуждалась возможная встреча президента Владимира Зеленского с Путиным, однако последний отнесся к этому скептически и только озвучивал условия, которые в Киеве не приняли.

Например, Путин заявлял, что готов к переговорам, если Зеленский прибудет в Москву.

Зеленский комментировал такие условия Путина нежеланием РФ садиться за стол переговоров и заключать мир. В результате перспективы прямых переговоров Украины и РФ исчерпали себя.

При этом 17 октября ожидается встреча Зеленского и Трампа, на которой в основном будет обсуждаться вопрос усиления обороны Украины. В том числе вероятные поставки дальнобойных ракет Tomahawk.

Успехи Уиткоффа в урегулировании войны в Газе

Отметим, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф непосредственно участвовал в мирном урегулировании войны между Израилем и палестинскими группировками.

К примеру, Уиткофф в августе побывал в Секторе Газа, чтобы помочь Трампу составить мирный план, который в итоге дал свои результаты.

