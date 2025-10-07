Трамп: прекратить войну в Украине может быть сложнее, чем на Ближнем Востоке

Как передает РБК-Украина , об этом во время встречи с премьером Канады Марком Карни заявил президент США Дональд Трамп.

По словам Трампа, сделка по установлению мира на Ближнем Востоке уже близка к заключению. После того, как "были убиты десятки миллионов людей", есть шанс на завершение войны.

Трамп также добавил, что в то же время война РФ против Украины продолжается, на прошлой неделе "было убито 7 812 человек". Это в основном солдаты.

"Это безумие - просто безумие. Я думал, что это будет одним из простых случаев. У меня хорошие отношения с Путиным (российским диктатором Владимиром Путиным - ред.), и я думал, что этот вопрос можно будет уладить. Я очень разочарован в нем, потому что считал, что это будет легко урегулировать, но оказалось, что, возможно, это даже сложнее, чем Ближний Восток", - отметил президент.