Трамп: прекратить войну в Украине может быть сложнее, чем на Ближнем Востоке

Вашингтон, Вторник 07 октября 2025 20:15
UA EN RU
Трамп: прекратить войну в Украине может быть сложнее, чем на Ближнем Востоке Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Завершить войну России против Украины может оказаться сложнее, чем достичь мира на Ближнем Востоке.

Как передает РБК-Украина, об этом во время встречи с премьером Канады Марком Карни заявил президент США Дональд Трамп.

По словам Трампа, сделка по установлению мира на Ближнем Востоке уже близка к заключению. После того, как "были убиты десятки миллионов людей", есть шанс на завершение войны.

Трамп также добавил, что в то же время война РФ против Украины продолжается, на прошлой неделе "было убито 7 812 человек". Это в основном солдаты.

"Это безумие - просто безумие. Я думал, что это будет одним из простых случаев. У меня хорошие отношения с Путиным (российским диктатором Владимиром Путиным - ред.), и я думал, что этот вопрос можно будет уладить. Я очень разочарован в нем, потому что считал, что это будет легко урегулировать, но оказалось, что, возможно, это даже сложнее, чем Ближний Восток", - отметил президент.

Мирные инициативы Трампа

Напомним, президент США Дональд Трамп с начала своего второго президентского срока пытается добиться завершения войны России против Украины.

В частности, он несколько раз общался с российским диктатором Владимиром Путиным, в августе даже состоялась их встреча на Аляске.

Путин отказывался от идей Трампа о полном перемирии Украины с Россией, а после встречи даже усилил удары по гражданской инфраструктуре Украины.

На этом фоне американский лидер признал, что глава Кремля его подвел, а их "хорошие отношения" ничего не значат.

