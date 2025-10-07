Трамп: прекратить войну в Украине может быть сложнее, чем на Ближнем Востоке
Завершить войну России против Украины может оказаться сложнее, чем достичь мира на Ближнем Востоке.
Как передает РБК-Украина, об этом во время встречи с премьером Канады Марком Карни заявил президент США Дональд Трамп.
По словам Трампа, сделка по установлению мира на Ближнем Востоке уже близка к заключению. После того, как "были убиты десятки миллионов людей", есть шанс на завершение войны.
Трамп также добавил, что в то же время война РФ против Украины продолжается, на прошлой неделе "было убито 7 812 человек". Это в основном солдаты.
"Это безумие - просто безумие. Я думал, что это будет одним из простых случаев. У меня хорошие отношения с Путиным (российским диктатором Владимиром Путиным - ред.), и я думал, что этот вопрос можно будет уладить. Я очень разочарован в нем, потому что считал, что это будет легко урегулировать, но оказалось, что, возможно, это даже сложнее, чем Ближний Восток", - отметил президент.
Мирные инициативы Трампа
Напомним, президент США Дональд Трамп с начала своего второго президентского срока пытается добиться завершения войны России против Украины.
В частности, он несколько раз общался с российским диктатором Владимиром Путиным, в августе даже состоялась их встреча на Аляске.
Путин отказывался от идей Трампа о полном перемирии Украины с Россией, а после встречи даже усилил удары по гражданской инфраструктуре Украины.
На этом фоне американский лидер признал, что глава Кремля его подвел, а их "хорошие отношения" ничего не значат.