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У Путина пока "не видят смысла" в введении войск в Беларусь

Москва, Понедельник 31 августа 2020 15:15
У Путина пока "не видят смысла" в введении войск в Беларусь
Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Руководство Российской Федерации пока не видит смысла в ведении войск в Беларусь из-за напряженной общественно-политической ситуации. В Кремле уверены, что действующий президент Беларуси Александр Лукашенко контролирует ее.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, сегодня не идет речи об использовании резерва российских силовиков на территории Беларуси.

"Президент России всячески подчеркивал, что речь идет только о крайней ситуации, если экстремистские элементы перейдут к прямой дестабилизации. Сейчас мы видим, что положение дел под контролем, поэтому сейчас нет смысла говорить об этом", - заявил Песков.

Он также объяснил, что российскому президенту Владимиру Путину не потребуется согласие Совета Федерации, если он примет решение ввести войска в Беларусь. Он уточнил, что обязательства России в рамках договоров о Союзном государстве и ОДКБ уже были ратифицированы российским парламентом.

Напомним, ранее Путин заявлял, что Россия подготовила силовиков для Беларуси по просьбе белорусского лидера Александра Лукашенко.

В Кремле отметили, что этот резерв состоит из соединений, которые смогут помешать "экстремистским действиям" в Беларуси. Кроме того, в их распоряжении "достаточно разумное количество" вооружений.

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