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В Росії розповіли про сформований резерв силовиків для Білорусі

П'ятниця 28 серпня 2020 14:42
В Росії розповіли про сформований резерв силовиків для Білорусі
Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Андрій Козловський

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував заяву Володимира Путіна про сформований резерв силовиків для Білорусі. Він вважає, що його використовувати не доведеться.

Про це повідомляє ТАСС.

За словами Пєскова, резерв складається з тих частин, які в разі крайньої потреби зможуть перешкодити екстремістським діям у республіці.

"Я нічого не можу сказати про озброєння, їх досить розумна кількість", - сказав Пєсков відмовившись розповідати про чисельність резерву.

Також він додав, що Путін виходить з того, що резерв використаний не буде.

"Тут важливо усвідомлювати, і президент це наголосив, що це саме резерв, і немає жодної необхідності його задіяти... І ми виходимо з того, що з такою крайньою ситуацією Білорусь не зіткнеться" - додав прес-секретар.

Він також впевнений у тому, що готовність перекинути силовиків до Білорусі ніяк не повпливає на відносини між росіянами та білорусами.

"Жодним чином. Росія як не втручалася, так і не втручається в білоруські справи", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Російська Федерація вже підготувала резерв з силовиків, які можуть бути спрямовані до Білорусі.

На цю заяву вже відреагували Польща і Німеччина, німецький канцлер Ангела Меркель сподівається, що Путін не буде відправляти російські війська на територію Білорусі.

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