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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

У Путина озвучили условия для его встречи с Трампом

Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Сейчас ведется подготовительная работа для того, чтобы состоялась встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Le Point.

Во время интервью у Пескова спросили о том,какими должны быть условия встречи Путина и Трампа.

"Встреча должна быть продуктивной. И Трамп, и Путин хотят результатов. Именно поэтому ведется подготовительная работа", - ответил спикер Кремля.

Песков заявил, что отношения между Россией и США являются отдельным вопросом, однако "урегулирование конфликта с Украиной без восстановления нормальных отношений между Вашингтоном и Москвой невозможно".

При этом Песков отметил, что Трамп никогда не называл крайней даты для подписания мирного соглашения.

"Трамп никогда не называл ни малейшей даты. И мы не думаем, что крайний срок был бы уместен. Потому что Путин поддерживает прекращение огня", - сказал Песков.

Слухи о визите Трампа в Москву

Еще в конце февраля Le Point писало о том, что Трамп может якобы приехать в Москву 9 мая для встречи с Путиным. СМИ писали, что таким образом Трамп "хочет отпраздновать общую победу" в контексте переговоров по завершению войны России против Украины.

Впоследствии Трамп отреагировал на эти слухи и отметил, что не едет в Москву 9 мая.

На днях же в Кремле заявили, что возможность визита президента США Дональда Трампа на парад 9 мая в Москву между двумя странами не обсуждали.

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