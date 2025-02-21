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Трамп опроверг визит в Москву на парад 9 мая

Пятница 21 февраля 2025 23:39
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Трамп опроверг визит в Москву на парад 9 мая Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Президент США Дональд Трамп не планирует посещать парад победы в Москве 9 мая. Ранее несколько СМИ не исключили вероятности такой поездки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу корреспондента Фрейзера Джексона в соцсети Х.

На вопрос, едет ли он в Москву, глава Белого дома ответил: "Нет, не еду".

Напомним, ранее 21 февраля отдельные французские СМИ сообщили, что Дональд Трамп присоединится к Владимиру Путину в Москве на чествовании памяти жертв Второй мировой войны 9 мая.

Скандальные заявления Трампа об Украине

Дональд Трамп продолжает озвучивать пророссийские заявления и жестко критиковать руководство Украины.

В частности президент США заявил, что президенту Владимиру Зеленскому не обязательно принимать участие в переговорах по прекращению войны между Украиной и Россией.

Кроме того, США могут прекратить участие в программе о привлечении России к ответственности за военные преступления. Трамп фактически отказался признавать Россию страной-агрессором.

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