Трамп опроверг визит в Москву на парад 9 мая

Президент США Дональд Трамп не планирует посещать парад победы в Москве 9 мая. Ранее несколько СМИ не исключили вероятности такой поездки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу корреспондента Фрейзера Джексона в соцсети Х.