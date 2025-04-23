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У Путіна озвучили умови для його зустрічі з Трампом

Фото: президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Наразі ведеться підготовча робота для того, щоб відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Le Point.

Під час інтерв'ю у Пєскова запитали про те, якими мають бути умови зустрічі Путіна і Трампа.

"Зустріч має бути продуктивною. І Трамп, і Путін хочуть результатів. Саме тому ведеться підготовча робота", - відповів речник Кремля.

Пєсков заявив, що відносини між Росією та США є окремим питанням, однак "врегулювання конфлікту з Україною без відновлення нормальних відносин між Вашингтоном і Москвою неможливе".

При цьому Пєсков зауважив, що Трамп ніколи не називав крайньої дати для підписання мирної угоди.

"Трамп ніколи не називав ані найменшої дати. І ми не думаємо, що крайній термін був би доречним. Тому що Путін підтримує припинення вогню", - сказав Пєсков.

Чутки про візит Трампа у Москву

Ще наприкінці лютого Le Point писало про те, що Трамп може нібито приїхати до Москви 9 травня для зустрічі з Путіним. ЗМІ писали, що таким чином Трамп "хоче відсвяткувати спільну перемогу" в контексті переговорів щодо завершення війни Росії проти України.

Згодом Трамп відреагував на ці чутки та зазначив, що не їде до Москви 9 травня.

Днями ж у Кремлі заявили, що можливість візиту президента США Дональда Трампа на парад 9 травня в Москву між двома країнами не обговорювали.

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Дональд ТрампСполучені Штати АмерикиВолодимир ПутінРосійська ФедераціяПєсков