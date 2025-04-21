Приедет ли Трамп к Путину 9 мая: что говорят в Кремле

Возможность визита президента США Дональда Трампа на парад 9 мая в Москву между двумя странами не обсуждалась.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Интерфакс ".

"Речи об этом не шло", - заявил Песков в комментарии журналистам, отвечая на вопрос о возможном участии Трампа в параде 9 мая.

Слухи о визите Трампа

Напомним, в конце февраля издание Le Point писало, что президент США Дональд Трамп может якобы приехать в Москву 9 мая, чтобы встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

Журналисты утверждали, что так Трамп "хочет отпраздновать совместную победу" в контексте переговоров по завершению войны России против Украины.

Позже сам Трамп, реагируя на такие слухи, отметил, что он не едет в Москву 9 мая.

К слову, Трамп после инаугурации еще не совершал ни одного заграничного визита. Планируется, что первой страной, которую он посетит, станет Саудовская Аравия. Согласно слухам, именно там может состояться встреча Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Пока точные даты визита неизвестны. В Белом доме заявляли, что поездка может состояться в апреле. Ожидается, что после Саудовской Аравии президент США полетит в ОАЭ и Катар.

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