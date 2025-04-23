У Путина озвучили условия для его встречи с Трампом

Сейчас ведется подготовительная работа для того, чтобы состоялась встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Le Point.

Во время интервью у Пескова спросили о том, какими должны быть условия встречи Путина и Трампа.

" Встреча должна быть продуктивной. И Трамп, и Путин хотят результатов. Именно поэтому ведется подготовительная работа", - ответил спикер Кремля.

Песков заявил, что отношения между Россией и США являются отдельным вопросом, однако "урегулирование конфликта с Украиной без восстановления нормальных отношений между Вашингтоном и Москвой невозможно".

При этом Песков отметил, что Трамп никогда не называл крайней даты для подписания мирного соглашения.

"Трамп никогда не называл ни малейшей даты. И мы не думаем, что крайний срок был бы уместен. Потому что Путин поддерживает прекращение огня", - сказал Песков.

Слухи о визите Трампа в Москву

Еще в конце февраля Le Point писало о том, что Трамп может якобы приехать в Москву 9 мая для встречи с Путиным. СМИ писали, что таким образом Трамп "хочет отпраздновать общую победу" в контексте переговоров по завершению войны России против Украины.

Впоследствии Трамп отреагировал на эти слухи и отметил, что не едет в Москву 9 мая.