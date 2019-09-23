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У Зеленського розповіли, коли може відбутися зустріч "нормандської четвірки"

Новини » Політика    23.09.2019 - 11:25
У Зеленського розповіли, коли може відбутися зустріч "нормандської четвірки"
Фото: Андрій Єрмак (yulainfo.com)

Зустріч "нормандської четвірки" відбудеться в кінці вересня або на початку жовтня

Зустріч лідерів нормандської четвірки може відбутися після візиту президента Володимира Зеленського до США. Про це заявив помічник президента Андрій Єрмак в інтерв'ю виданню LB.ua.

За словами помічника Зеленського, зустріч "нормандської четвірки" відбудеться в кінці вересня або на початку жовтня.

"Під час останньої розмови, яка тривала дві години сорок хвилин, лідери трьох країн - Німеччини, Франції та України - висловилися за кінець місяця як дати зустрічі, саме після Нью-Йорка. Росія не дала підтвердження, але й не сказала "ні". Думаю, це може бути кінець вересня - початок жовтня", - сказав він.

Зазначимо, президент Еммануель Макрон активно працює над тим, щоб зустріч лідерів нормандського формату відбулася у вересні. Французький міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан запропонував провести саміт у Парижі вже найближчими днями.

У свою чергу, помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" може відбутися в жовтні.

Крім того, повідомлялось, що Еммануель Макрон погодить нормандську зустріч з російським лідером Володимиром Путіним та канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

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Новини України Володимир ЗеленськийНормандська четвірка
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