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Зустріч лідерів "нормандської четвірки" може відбутися у вересні, - посол Франції

Новини » Політика    11.09.2019 - 23:46
Зустріч лідерів "нормандської четвірки" може відбутися у вересні, - посол Франції
Фото: Етьєн де Понсен (facebook.com etienne deponcins)

Макрон веде активні перемовини з усіма сторонами

Посол Франції і Україні Етьєн де Понсен заявив, що президент Еммануель Макрон активно працює над тим, щоб зустріч лідерів нормандського формату відбулась у вересні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Він наголосив, що Макрон приділяє особливу увагу цьому питанню, тому запланована зустріч, ймовірно, відбудеться.

"Я можу підтвердити, що сьогодні відбуваються дуже тісні контакти на рівні президента Республіки Макрона з канцлеркою Німеччини Меркель і водночас президентами Зеленським та Путіним в сподіванні провести цю зустріч ще до кінця поточного місяця", - сказав де Понсен.

Стосовно її порядку денного він зауважив, що на його посаді йому буде "трохи недоречно вдаватися до деталей цих перемовин, які насправді зараз проходять дуже інтенсивно".

"Тим не менше, всім більш менш відомі ті пункти, які розглядаються, як, можливо, попередні умови, - це реалізація мінських домовленостей, яка фігурує в центрі цих перемовин", - зазначив дипломат.

Раніше повідомлялося, що приймаючи вірчу грамоту від посла Франції президент України Володимир Зеленський відзначив роль Франції в рамках нормандського формату.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан на прес-конференції в Москві 9 вересня запропонував, щоб уже в найближчі дні в Парижі відбувся саміт "нормандської четвірки".

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Новини України Нормандська четвірка
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