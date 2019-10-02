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З'явилося фото підписаної "формули Штайнмайера"

Новини » Політика    02.10.2019 - 10:08
З'явилося фото підписаної "формули Штайнмайера"
Фото: Леонід Кучма (РБК-Україна)

На документі стоять підписи Кучми, представників ОРДЛО, РФ і ОБСЄ

З'явилося фото "формули Штайнмайера" з підписами представника України в ТКГ Леоніда Кучми, представників ОРДЛО, РФ і ОБСЄ. Фото оприлюднив журналіст Валерій Калниш у Facebook.

Згідно з документом вибори в ОРДЛО пройдуть під наглядом ОБСЄ після прийняття спеціального закону.

"Те, що було підписано 1 жовтня 2019 р. в Мінську. "Формула Штайнмайера". Точно такі ж копії підписали Мартін Сайдик, Б. Гризлов, Н. Ніконорова (від "окремих районів Донецької області") та Ст. Дейнего (від "окремих районів Луганської області")", - написав Калниш.

Наголошується, що єдиного документа з підписами уповноважених від України, Росії та так званих "Л/ДНР" досі не існує. Замість цього всі вони направили листа спеціальному представнику ОБСЄ Мартіну Сайдику з підтвердженням тексту формули.

Фото: "формула Штайнмайера" (Валерій Калниш)

Нагадаємо, 1 жовтня на засіданні Тристоронньої контактної групи Леонід Кучма підписав "формулу Штайнмайера". Раніше документ був узгоджений радниками голів "нормандської четвірки".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на засіданні комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики і євроінтеграції заявив, що "формула Штайнмайера" офіційно узгоджена з українською владою, зокрема, Міністерством закордонних справ України.

Відзначимо, що, за умовами "формули Штайенмайера", вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей можуть пройти за українськими законами до повернення контролю над ділянкою кордону з Російською Федерацією.

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