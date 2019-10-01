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"Нормандська четвірка" обговорить терміни виведення російських військ з Донбасу

Новини » Політика    01.10.2019 - 19:52
"Нормандська четвірка" обговорить терміни виведення російських військ з Донбасу
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

При цьому Зеленський зазначив, що відведення російських військ відбудеться перед виборами на донбасі

Питання термінів виведення російських військ буде обговорено на саміті "нормандської четвірки". Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна.

Відповідаючи на питання журналістів "Коли буде виведено російських військових" він заявив, що це має відбутись перед виборами.

"Це питання яке повинно бути обговорено в нормандському форматі. Це одне з головних питань. Добре - перед виборами! Тому якщо там будуть будь-які війська, виборів не може бути", - заявив президент.

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