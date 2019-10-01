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Зеленський: у Мінську погодили розведення військ в Петровському і Золотом

Новини » Політика    01.10.2019 - 19:10
Зеленський: у Мінську погодили розведення військ в Петровському і Золотом
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент зазначив, місцеве населення буде захищено

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Мінську була досягнута домовленість про розведення військ в Петровському і Золотом. Про це Зеленський заявив під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Також він зазначив, що місцеве населення буде захищено.

"Хочу заспокоїти місцеве населення. Я особисто гарантую, що ви будете захищені: військові ніяк не вплинуть на вашу безпеку. Прикладом для цього є розведення військ у Станиці Луганській", - заявив президент.

Відзначимо, що 1 жовтня в Мінську розпочалася зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Мінську Тристороння контактна група погодила умови розведення сил на двох пілотних ділянках на Донбасі.

Крім того, українська сторона Спільного центру з контролю і координації фіксує невиконання незаконними збройними формуваннями Російської Федерації зобов'язань, покладених на них в рамках розведення сил у Станиці Луганській.

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