У Путина назвали дату новой встречи с представителями США

Представители Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки в четверг, 27 февраля, проведут очередную встречу. Она состоится в Стамбуле.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".

"РФ и США 27 февраля проведут в Стамбуле встречу по работе посольств двух стран", - заявил Лавров.

По его словам, встреча будет посвящена устранению препятствий работы дипломатических представительств США и России.

"Я думаю, по итогам встречи будет понятно, насколько мы можем двигаться быстро и эффективно", - сказал Лавров.

Напомним, ранее СМИ писали о том, что встреча якобы должна была состояться 25 февраля в Саудовской Аравии.

До этого заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что встреча представителей США и РФ должна состояться в течение следующих двух недель. По его словам, это должна быть встреча на уровне руководителей профильных департаментов, где обсудят устранение "раздражителей" в отношениях между странами.

Переговоры США и РФ

18 февраля делегации Соединенных Штатов и России провели встречу в Саудовской Аравии. Госсекретарь США Марко Рубио заверил, что "убежден в готовности России начать серьезный процесс, чтобы определить, как можно положить конец войне".

Подробнее о переговорах между США и РФ - в материале РБК-Украина.