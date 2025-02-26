У Путіна назвали дату нової зустрічі з представниками США

Представники Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки у четвер, 27 лютого, проведуть чергову зустріч. Вона відбудеться у Стамбулі.

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС".

"РФ і США 27 лютого проведуть у Стамбулі зустріч щодо роботи посольств двох країн", - заявив Лавров.

За його словами, зустріч буде присвячена усуненню перешкод роботи дипломатичних представництв США і Росії.

"Я думаю, за підсумками зустрічі буде зрозуміло, наскільки ми можемо рухатися швидко й ефективно", - сказав Лавров.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали про те, що зустріч нібито мала відбутись 25 лютого у Саудівській Аравії.

До цього заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков заявив, що зустріч представників США та РФ має відбутися протягом наступних двох тижнів. За його словами, це мала б бути зустріч на рівні керівників профільних департаментів, де обговорять усунення "подразників" у відносинах між країнами.

Переговори США та РФ

18 лютого делегації Сполучених Штатів та Росії провели зустріч у Саудівській Аравії. Держсекретар США Марко Рубіо запевнив, що "переконаний у готовності Росії почати серйозний процес, щоб визначити, як можна покласти край війні".

Детальніше про переговори між США та РФ - у матеріалі РБК-Україна.