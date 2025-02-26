У Путіна назвали дату нової зустрічі з представниками США
Представники Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки у четвер, 27 лютого, проведуть чергову зустріч. Вона відбудеться у Стамбулі.
Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС".
"РФ і США 27 лютого проведуть у Стамбулі зустріч щодо роботи посольств двох країн", - заявив Лавров.
За його словами, зустріч буде присвячена усуненню перешкод роботи дипломатичних представництв США і Росії.
"Я думаю, за підсумками зустрічі буде зрозуміло, наскільки ми можемо рухатися швидко й ефективно", - сказав Лавров.
Нагадаємо, раніше ЗМІ писали про те, що зустріч нібито мала відбутись 25 лютого у Саудівській Аравії.
До цього заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков заявив, що зустріч представників США та РФ має відбутися протягом наступних двох тижнів. За його словами, це мала б бути зустріч на рівні керівників профільних департаментів, де обговорять усунення "подразників" у відносинах між країнами.
Переговори США та РФ
18 лютого делегації Сполучених Штатів та Росії провели зустріч у Саудівській Аравії. Держсекретар США Марко Рубіо запевнив, що "переконаний у готовності Росії почати серйозний процес, щоб визначити, як можна покласти край війні".
Детальніше про переговори між США та РФ - у матеріалі РБК-Україна.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає результатів переговорів в Ер-Ріяді. Він також переніс свій візит до Саудівської Аравії через зустріч між російськими та американськими делегаціями.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.