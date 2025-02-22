В России говорят о еще одной встрече с США для обсуждения "раздражителей"
Москва анонсировала еще одну встречу с представителями США в течение следующих двух недель. На встрече якобы должны обсудить "раздражители" в отношениях.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
По словам Рябкова, в ближайшие две недели США и Россия планируют российско-американскую встречу на уровне руководителей профильных департаментов, где обсудят устранение "раздражителей" в отношениях между странами.
Представитель российского МИД заявил, что этой встрече будут предшествовать консультации на уровне заместителей, чтобы получить данные, "кто будет выступать в качестве нашего собеседника с американской стороны на этом уровне".
Рябков добавил, что встреча на уровне руководителей профильных департаментов якобы состоится в третьей стране, конкретное место согласовывается.
Переговоры США и РФ
Напомним, что в Саудовской Аравии 18 февраля прошли переговоры между представителя США и России. Госсекретарь США Марко Рубио заверил, что "убежден в готовности России начать серьезный процесс, чтобы определить, как можно положить конец войне".
В администрации Дональда Трампа заявляют, что будут говорить с обеими сторонами конфликта. Подробнее о переговорах между США и РФ - в материале РБК-Украина.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает результатов переговоров между США и РФ в Саудовской Аравии.
Кроме того, Зеленский перенес свой визит в Саудовскую Аравию из-за встречи между российскими и американскими делегациями.
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