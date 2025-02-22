В России говорят о еще одной встрече с США для обсуждения "раздражителей"

Москва анонсировала еще одну встречу с представителями США в течение следующих двух недель. На встрече якобы должны обсудить "раздражители" в отношениях.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

По словам Рябкова, в ближайшие две недели США и Россия планируют российско-американскую встречу на уровне руководителей профильных департаментов, где обсудят устранение "раздражителей" в отношениях между странами.

Представитель российского МИД заявил, что этой встрече будут предшествовать консультации на уровне заместителей, чтобы получить данные, "кто будет выступать в качестве нашего собеседника с американской стороны на этом уровне".

Рябков добавил, что встреча на уровне руководителей профильных департаментов якобы состоится в третьей стране, конкретное место согласовывается.