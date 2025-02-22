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В России говорят о еще одной встрече с США для обсуждения "раздражителей"

Москва, Суббота 22 февраля 2025 12:17
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В России говорят о еще одной встрече с США для обсуждения "раздражителей" Фото: заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков (twitter com mid_rf)
Автор: Наталья Юрченко

Москва анонсировала еще одну встречу с представителями США в течение следующих двух недель. На встрече якобы должны обсудить "раздражители" в отношениях.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

По словам Рябкова, в ближайшие две недели США и Россия планируют российско-американскую встречу на уровне руководителей профильных департаментов, где обсудят устранение "раздражителей" в отношениях между странами.

Представитель российского МИД заявил, что этой встрече будут предшествовать консультации на уровне заместителей, чтобы получить данные, "кто будет выступать в качестве нашего собеседника с американской стороны на этом уровне".

Рябков добавил, что встреча на уровне руководителей профильных департаментов якобы состоится в третьей стране, конкретное место согласовывается.

Переговоры США и РФ

Напомним, что в Саудовской Аравии 18 февраля прошли переговоры между представителя США и России. Госсекретарь США Марко Рубио заверил, что "убежден в готовности России начать серьезный процесс, чтобы определить, как можно положить конец войне".

В администрации Дональда Трампа заявляют, что будут говорить с обеими сторонами конфликта. Подробнее о переговорах между США и РФ - в материале РБК-Украина.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает результатов переговоров между США и РФ в Саудовской Аравии.

Кроме того, Зеленский перенес свой визит в Саудовскую Аравию из-за встречи между российскими и американскими делегациями.

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