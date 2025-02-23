У Лаврова отрицают встречу 25 февраля с представителями США в Эр-Рияде

Россия отрицает встречу с представителями США в Саудовской Аравии на следующей неделе. Она якобы должна была состояться во вторник, 25 февраля.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

"Никакой встречи РФ и США 25 февраля в Эр-Рияде не готовится", - заявил Рябков российским СМИ.

Напомним, на днях издание Euronews сообщило, что президент США Дональд Трамп анонсировал новый этап переговоров между представителями США и РФ в заявлении, опубликованном общественной сетью C-Span.

Трамп якобы заявил, что переговоры состоятся в Эр-Рияде 25 февраля.

Перед этим заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что встреча представителей США и РФ должна состояться в течение следующих двух недель. По его словам, это должна быть встреча на уровне руководителей профильных департаментов, где обсудят устранение "раздражителей" в отношениях между странами.

Россияне утверждают, что на уровне руководителей профильных департаментов должна состояться в третьей стране.