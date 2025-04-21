"Перемирие" завершилось: Зеленский рассказал о дальнейшей реакции ВСУ на атаки РФ
Российские военные не придерживались полного прекращения огня. Силы обороны будут зеркально отвечать на дальнейшие обстрелы и атаки россиян.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
Согласно докладу главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, по состоянию на полночь 21 апреля, за последние сутки российская армия нарушила пасхальное перемирие 2935 раз.
Больше всего обстрелов и штурмовых действий наблюдалось на Покровском направлении, а также в Курской области.
"В целом по фронту было зафиксировано 96 российских штурмовых действий, 1882 обстрела наших позиций, и в том числе 812 из тяжелого вооружения, более чем 950 раз применялись российские FPV-дроны", - сообщил глава государства.
Зеленский добавил, что воскресенья, 20 апреля, "Москве не хватило, чтобы ответить как на предложение полного прекращения огня на следующие 30 суток после Пасхи, так и на предложение продолжить хотя бы тишину в небе по гражданской инфраструктуре и воздержаться от ударов ракетами и дронами".
"Характер украинских действий и в дальнейшем будет оставаться зеркальным: на тишину будем отвечать тишиной, на защиту от российских ударов будут наши удары. Действия всегда красноречивее, чем слова", - добавил президент.
Пасхальное "перемирие" РФ
В субботу, 19 апреля, российский диктатор Владимир Путин объявил перемирие на 30 часов. Прекращение огня должно было длиться с 18:00 субботы 19 апреля до полуночи с воскресенья на понедельник 21 апреля.
За период действия перемирия, на всей территории Украины ни разу не объявляли воздушную тревогу. В то же время, по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 22:00 воскресенья, 20 апреля, на фронте было зафиксировано 86 боевых столкновений.
Президент Зеленский предложил продлить перемирие минимум на 30 дней. Кремль не отреагировал на это предложение.
Тем временем прекращение огня в воздухе завершилось. В 00:43 была объявлена воздушная тревога в Сумской, Харьковской и Донецкой областях.
Мониторинговые каналы сообщают об угрозе пусков управляемых авиабомб в приграничье, а также пролет разведывательных дронов в Сумской, Черниговской и Запорожской областях.
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