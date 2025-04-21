"Перемирие" завершилось: Зеленский рассказал о дальнейшей реакции ВСУ на атаки РФ

Российские военные не придерживались полного прекращения огня. Силы обороны будут зеркально отвечать на дальнейшие обстрелы и атаки россиян.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

Согласно докладу главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, по состоянию на полночь 21 апреля, за последние сутки российская армия нарушила пасхальное перемирие 2935 раз.

Больше всего обстрелов и штурмовых действий наблюдалось на Покровском направлении, а также в Курской области.

"В целом по фронту было зафиксировано 96 российских штурмовых действий, 1882 обстрела наших позиций, и в том числе 812 из тяжелого вооружения, более чем 950 раз применялись российские FPV-дроны", - сообщил глава государства.

Зеленский добавил, что воскресенья, 20 апреля, "Москве не хватило, чтобы ответить как на предложение полного прекращения огня на следующие 30 суток после Пасхи, так и на предложение продолжить хотя бы тишину в небе по гражданской инфраструктуре и воздержаться от ударов ракетами и дронами".

"Характер украинских действий и в дальнейшем будет оставаться зеркальным: на тишину будем отвечать тишиной, на защиту от российских ударов будут наши удары. Действия всегда красноречивее, чем слова", - добавил президент.