Путин обвинил Украину в "терроризме" после удара дронами по Ростову

22:24 08.05.2026 Пт
2 мин
Диктатор заявил, что никаких "трагических событий" якобы не произошло
aimg Валерий Ульяненко
Путин обвинил Украину в "терроризме" после удара дронами по Ростову Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Российский диктатор Владимир Путин назвал атаку на авиацентр в Ростове актом "террористического характера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Российский диктатор созвал срочное заседание Совета Безопасности РФ, во время которого заявил об ударе по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения. Он назвал действия Украины "актом террористического характера".

По словам диктатора, атака на такой объект могла непосредственно повлиять на безопасность гражданской авиации в регионе.

Несмотря на заявления об угрозе, глава Кремля утверждает, что "никаких трагических событий не произошло".

Что предшествовало

Сегодня, 8 мая, в России сообщили об ударе беспилотника по административному зданию филиала компании "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону. Из-за этого более 80 рейсов задержали или отменили, в залах ожидания застряли по меньшей мере 14 тысяч пассажиров.

Авиакомпании обязали привлечь к перевозке пассажиров поезда и автобусы. Позже Росавиация сообщила, что аэропорты закрыты до 12 мая, однако этот срок могут изменить.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в прошлом месяце количество мидлстрайков на расстояние более 20 километров выросло вдвое по сравнению с мартом и вчетверо - по сравнению с февралем.

РБК-Украина также писало, что Силы обороны Украины осуществили масштабный удар по стратегическим объектам страны-агрессора и оккупированных территориях. Под атакой находились нефтеперерабатывающий завод в Ярославле, базы горючего и системы ПВО.

