Путін звинуватив Україну в "тероризмі" після удару дронами по Ростову

Російський диктатор Володимир Путін назвав атаку на авіацентр у Ростові актом "терористичного характеру".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

Російський диктатор скликав термінове засідання Ради Безпеки РФ, під час якого заявив про удар по Ростовському регіональному центру організації повітряного руху. Він назвав дії України "актом терористичного характеру".

За словами диктатора, атака на такий об'єкт могла безпосередньо вплинути на безпеку цивільної авіації в регіоні.

Попри заяви про загрозу, глава Кремля стверджує, що "ніяких трагічних подій не сталося".

Що передувало

Сьогодні, 8 травня, у Росії повідомили про удар безпілотника по адміністративній будівлі філії компанії "Аеронавігація Півдня Росії" у Ростові-на-Дону. Через це понад 80 рейсів затримали або скасували, у залах очікування застрягли щонайменше 14 тисяч пасажирів.

Авіакомпанії зобов'язали залучити до перевезення пасажирів поїзди та автобуси. Пізніше Росавіація повідомила, що аеропорти закриті до 12 травня, проте цей термін можуть змінити.