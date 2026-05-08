ua en ru
Пт, 08 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Путін звинуватив Україну в "тероризмі" після удару дронами по Ростову

22:24 08.05.2026 Пт
2 хв
Диктатор заявив, що ніяких трагічних подій" нібито не сталося
aimg Валерій Ульяненко
Путін звинуватив Україну в "тероризмі" після удару дронами по Ростову Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Російський диктатор Володимир Путін назвав атаку на авіацентр у Ростові актом "терористичного характеру".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Читайте також: Трамп оголосив про триденне перемир'я і обмін полоненими між Україною та РФ

Російський диктатор скликав термінове засідання Ради Безпеки РФ, під час якого заявив про удар по Ростовському регіональному центру організації повітряного руху. Він назвав дії України "актом терористичного характеру".

За словами диктатора, атака на такий об'єкт могла безпосередньо вплинути на безпеку цивільної авіації в регіоні.

Попри заяви про загрозу, глава Кремля стверджує, що "ніяких трагічних подій не сталося".

Що передувало

Сьогодні, 8 травня, у Росії повідомили про удар безпілотника по адміністративній будівлі філії компанії "Аеронавігація Півдня Росії" у Ростові-на-Дону. Через це понад 80 рейсів затримали або скасували, у залах очікування застрягли щонайменше 14 тисяч пасажирів.

Авіакомпанії зобов'язали залучити до перевезення пасажирів поїзди та автобуси. Пізніше Росавіація повідомила, що аеропорти закриті до 12 травня, проте цей термін можуть змінити.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що минулого місяця кількість мідлстрайків на відстань понад 20 кілометрів зросла вдвічі порівняно з березнем та вчетверо - у порівнянні з лютим.

РБК-Україна також писало, що Сили оборони України здійснили масштабний удар по стратегічних об'єктах країни-агресорки та окупованих територіях. Під атакою перебували нафтопереробний завод у Ярославлі, бази пального та системи ППО.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Путін Російська Федерація Росавіація Дрони
Новини
Трамп оголосив про триденне перемир'я і обмін полоненими між Україною та РФ
Трамп оголосив про триденне перемир'я і обмін полоненими між Україною та РФ
Аналітика
"Ми не вигадали нічого нового": співавтор Цивільного кодексу 2.0 про резонанс проекту
Дмитро Олійник, Дмитро Левицький "Ми не вигадали нічого нового": співавтор Цивільного кодексу 2.0 про резонанс проекту