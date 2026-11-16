Путин встретится с Си Цзиньпином в Китае: среди тем - Украина
У российского диктатора Владимира Путина подтвердили его встречу с главой КНР Си Цзиньпином на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Одной из тем переговоров будет Украина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление помощника Путина Юрия Ушакова, передают "РИА-Новости".
Путин встретится с Си Цзиньпином
Путин 18 ноября проведет переговоры с Си Цзиньпином в Китае, говорит Ушаков. Он расскажет об итогах последних контактов с США, включая трехстороннюю встречу в Абу-Даби.
"Переговоры состоятся в расширенном составе, после чего лидеры проведут рабочий завтрак в узком кругу", - говорит Ушаков.
Основными темами переговоров станут:
- Украина,
- Корейский полуостров,
- другие международные вопросы.
Встреча с Трампом
Ожидается, что Путин и Си Цзиньпин также обсудят предстоящие переговоры с президентом США Дональдом Трампом, запланированные на 19 ноября на полях АТЭС.
По словам Ушакова, сейчас идет проработка этой встречи.
"Россия передала Китаю свои соображения по поводу текста совместного заявления по итогам встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина", - говорит помощник диктатора.
Ранее РБК-Украина писало, что Трамп планирует обсудить войну с Ираном на трехсторонней встрече с Путиным и Си Цзиньпином. В то же время, темы Украины он будет избегать. Об этом Bloomberg заявил высокопоставленный чиновник администрации США.
Переговоры пройдут на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.
Кроме того, в Китае официально подтвердили встречу Си Цзиньпина с Трампом и Путиным. Она должна состояться 19 ноября в Шэньчжэне.
В Кремле также подтвердили дату встречи. Это сделал спикер диктатора Дмитрий Песков.
Также стало известно, что Путин и Трамп проведут встречу на полях саммита АТЭС в Китае. Одной из тем будет окончание войны России против Украины.