Путін зустрінеться з Сі Цзіньпіном у Китаї: серед тем - Україна

У російського диктатора Володимира Путіна підтвердили його зустріч з главою КНР Сі Цзіньпіном на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Однією з тем переговорів буде Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву помічника Путіна Юрія Ушакова, передають "РИА-Новости".

Путін зустрінеться з Сі Цзіньпіном

Путін 18 листопада проведе переговори з Сі Цзіньпіном у Китаї, каже Ушаков. Він розповість про підсумки останніх контактів із США, включно з тристоронньою зустріччю в Абу-Дабі.

"Переговори відбудуться у розширеному складі, після чого лідери проведуть робочий сніданок у вузькому колі", - каже Ушаков.

Основними темами перемовин стануть:

Україна,

Корейський півострів,

інші міжнародні питання.

Зустріч із Трампом

Очікується, що Путін та Сі Цзіньпін також обговорять майбутні перемовини з президентом США Дональдом Трампом, заплановану на 19 листопада на полях АТЕС.

З словами Ушакова, наразі йде опрацювання цієї зустрічі.

"Росія передала Китаю свої міркування щодо тексту спільної заяви за підсумками зустрічі Путіна, Трампа та Сі Цзіньпіна", - каже помічник диктатора.