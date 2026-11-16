Трамп будет избегать темы Украины на встрече с Путиным и Си Цзиньпином, - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп планирует обсудить войну с Ираном на трехсторонней встрече с российским диктатором Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином. При этом темы Украины он будет избегать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Об ожидаемой повестке переговоров агентству рассказал высокопоставленный чиновник американской администрации, который общался с журналистами на условиях анонимности.

По его словам, Трамп намерен использовать трехстороннюю встречу для обсуждения войны с Ираном, но не будет поднимать вопрос Украины.

Переговоры состоятся на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в китайском Шэньчжэне. Помимо трехсторонней встречи, запланирован отдельный разговор Трампа с Си Цзиньпином.

Зачем Трампу эта встреча

Bloomberg отмечает, что американский президент отправляется на переговоры на фоне ослабления своих позиций внутри страны. Республиканцы потерпели сокрушительное поражение на промежуточных выборах в Конгресс, а Трамп столкнулся с низкими рейтингами и перспективой расследований со стороны демократов.

По оценке агентства, это может подталкивать его к более активной дипломатии, где у него больше возможностей самостоятельно определять повестку.

Бывший посол США при АТЭС Курт Тонг считает, что Трамп использует поездку для демонстрации своего международного влияния.

"Президент, несомненно, будет стремиться использовать эту поездку, чтобы вновь утвердить лидерство, авторитет, продемонстрировать свои государственные способности и, по сути, покрасоваться на международной арене", - сказал он.

Какие риски для Украины

Несмотря на заявленные планы не обсуждать Украину, Bloomberg отмечает, что сама встреча Трампа с Путиным может вызвать беспокойство в Киеве и западных столицах.

По оценке агентства, российский диктатор получит возможность влиять на условия потенциального мирного соглашения в пользу Москвы без участия Украины.

Еще одной темой саммита может стать ядерное разоружение. Трамп ранее заявлял о желании обсудить его с руководителями России и Китая. При этом Пекин долгое время сопротивлялся трехсторонним переговорам по ядерным вооружениям, поскольку его арсенал значительно меньше американского и российского.